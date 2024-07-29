ИРИ и Госильмофонд представили кинопроекты на смотре «Таврида.АРТ»

Институт развития интернета и Госфильмофонд представили кинопроекты на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», передает пресс-служба фестиваля.



Показы прошли во второй день фестиваля в павильоне Студии «Юг.Кино». В рамках смотра представлены проекты, созданные при поддержке ИРИ: «Национальность.ru», «Кому на Руси шить хорошо — 2».



Фильм «Национальность.ru» представляет собой цикл видеороликов в формате тревел-шоу, посвященный национальному многообразию России.



Сериал «Кому на Руси шить хорошо» посвящен российским дизайнерам и представляет собой попытку по-новому взглянуть на отечественную индустрию моды.



Завершился второй фестивальный день показом художественного фильма от Госфильмофонда «Не болит голова у дятла» Динары Асановой. Отреставрированная лента была показана в рамках цикла «Реставрации Госфильмофонда России».









Фото: Таврида.АРТ