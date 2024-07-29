Фильмы из разных стран представят на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге

Фильмы из Ирана, Китая, Монголии, Чехии и Франции представят на III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая».



Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге и Свердловской области, сообщил программный директор фестиваля, куратор конкурса игрового кино Егор Москвитин.



По словам руководителя, на фестивале также пройдет показ шести российских фильмов. В 2024 году впервые введена номинация «Фильм о фильме». Зрителям представят семь картин об известных фильмах, вышедших в прокат в 2023-2024 годах.



Откроет кинофестиваль лента «Сломя голову» о трудностях и равнодушии в жизни современного мужчины. Главные роли в картине сыграли Павел Деревянко, Рома Зверь, Егор Корешков, Надежда Михалкова, Владимир Битоков и другие.









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