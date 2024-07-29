Концертный зал Мариинки закроет сезон единственной оперой Дебюсси

В Мариинском театре к юбилею концертмейстера Наталии Мордашовой прозвучит опера «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси.



Выступление пройдет 29 июля в Концертном зале Мариинского театра. Оперой Дебюссии в концертном исполнении завершится театральный сезон в Концертном зале Мариинского театра. Главные партии исполнят Анна Денисова, Гамид Абдулов, Андрей Серов, Олег Сычев, Злата Булычева, Марина Техтелева.



В театре рассказали, что Наталия Мордашова работает в Мариинском театре с 1993 года и за три десятка лет в качестве ответственного концертмейстера участвовала в подготовке значительного числа спектаклей, среди которых «Леди Макбет Мценского уезда», «Соловей», «Дон Жуан», «Так поступают все», «Самсон и Далила», «Риголетто» и другие.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра