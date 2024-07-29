Творческие сообщества представили свои проекты на фестивале «Таврида.АРТ»

Молодежные творческие сообщества представили свои работы на фестивале «Таврида.АРТ», передают организаторы.



Отмечается, что первые пять созданных творческих сообществ объединили молодых творцов по направлениям: изобразительное искусство, театр, современная музыка, кино, сценарное искусство и драматургия.



«В начале этого года появилась идея, которую выдвинули молодые творцы, — собрать воедино множество талантливых людей из разных

уголков России. Так зародилась инициатива сформировать профессиональные молодёжные творческие сообщества», — рассказал о проекте лидер молодежного творческого сообщества современной музыки Владимир Бабенко.





По словам Бабенко, уже проведены образовательные программы на базе Академии творческих индустрий «Меганом», интегрированы проекты от сообществ в Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».



В этом году планируется провести профессиональную премию — Национальную премию молодого искусства «Таврида.АРТ».



Участники творческих объединений представили свои проекты. Сообщество ИЗО представило экспозицию «Рядом», участники творческих сообщество кино снимают на фестивале фильм об открытии первой очереди Студии «Юг.Кино», строительство которой завершилось на территории Академии «Меганом», участники музыкального сообщества подготовили квартирник, который пройдет в последнюю ночь фестиваля.









Фото предоставлено организатором