Уникальную программу патриотического кино представят на фестивале Ferrum-24 в Железноводске

В Железноводске с 26 по 29 сентября пройдет первый кинофестиваль Ferrum-24.



Программа смотра включает показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера. В рамках фестиваля также пройдет показ советских картин с пленки 35 мм, передает департамент по связям с общественностью Госфильмофонда России. В рамках фестиваля будет представлена уникальная программа патриотического кино «Великие полководцы России», а также программа «Любимые книги на экране».



«Цель проведения кинофестиваля в Железноводске — привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.



Откроет фестиваль показ картины «Лучше гор могут быть только горы», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Показ пройдет 26 сентября в Доме культуры имени С. Пускепалиса. Закрытие смотра пройдет 29 сентября на городской площади. Там пройдет киноконцерт «Кавказская пленница и другие».









Фото: PIxabay.com