Гарик Харламов назначен креативным продюсером шоу Comedy Club

29.07.2024

Гарик Харламов назначен креативным продюсером шоу Comedy Club
Ведущий программы Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов назначен креативным продюсером проекта, передает пресс-служба канала.

На новом посту Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков программы, в том числе организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение тем.

По словам самого Харламова, новые обязанности будут его «бонусом» к роли резидента шоу.

«Над новым сезоном работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — сказал Гарик Харламов.

Шоу Comedy Club является одним из самых популярных на телеканале ТНТ.


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