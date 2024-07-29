Гарик Харламов назначен креативным продюсером шоу Comedy Club

Ведущий программы Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов назначен креативным продюсером проекта, передает пресс-служба канала.



На новом посту Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков программы, в том числе организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение тем.



По словам самого Харламова, новые обязанности будут его «бонусом» к роли резидента шоу.



«Над новым сезоном работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — сказал Гарик Харламов.



Шоу Comedy Club является одним из самых популярных на телеканале ТНТ.









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