Более 200 тысяч гостей побывали на концертах Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля

Более 200 тысяч зрителей собрал первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль.



Мероприятие проходило с 22 по 28 июля.



Основной площадкой мероприятия стал Юсуповский сад.



«С 22 по 28 июля 2024 года в культурной столице впервые прошел I Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, который собрал более 600 музыкантов из России и стран зарубежья и более 200 тыс. зрителей», — сообщила пресс-служба организаторов фестиваля.



Отмечается, что онлайн-трансляции мероприятий фестиваля посмотрели более 1,5 млн человек. Большинство концертов фестиваля были бесплатными для зрителей.



В фестивале приняли участие кубинский джазовый пианист Гонсало Рубалькаба, бас Ильдар Абдразаклв, гитарист Ченк Эрдоган, джаз-группа Akra Jazz Band из Турции, певица Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова и другие известные музыканты и исполнители.









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