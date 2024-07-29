Безруков сыграет главную роль в фильме «Искупление»

Съемки картины начнутся в августе.По словам артиста, в фильме он сыграет главную роль.«Проект называется „Искупление“. Там у меня главная роль. И просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус», — рассказал актер.Безруков добавил, что в 2025 году он также продолжит сниматься в сериале «Бизон. Дело манекенщицы». В этом году также выйдет сериал «Плевако» с его участием.