Скончался немецкий композитор Вольфганг Рим

Съемки картины начнутся в августе.
Ученик Карлхайнца Штокхаузена и Клауса Хубера Рим являлся ярким представителем немецкой музыки второ...
Центральный герой ленты — агент ФБР Ли Харкер, расследующая серию жестоких убийств.
В экспозицию войдут около 40 этюдов художников Василия Криворучко и Михаила Лихачева.
Проект по знаменитому сериалу анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con в...
Съемки картины начнутся в августе.
Ученик Карлхайнца Штокхаузена и Клауса Хубера Рим являлся ярким представителем немецкой музыки второ...
Центральный герой ленты — агент ФБР Ли Харкер, расследующая серию жестоких убийств.
В экспозицию войдут около 40 этюдов художников Василия Криворучко и Михаила Лихачева.
Проект по знаменитому сериалу анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con в...
Сериал выйдет 29 августа.
Пермскому артисту было 78 лет.
Актер скончался на 59-м году жизни.
Концерт прошел под открытым небом.
События в рамках фестиваля будут проходить до 28 июля.
Постеры привезли специально к открытию киностудии «Юг.Кино».
Открытие состоялось в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.
Проект будет посвящен, в том числе, эвакуации произведений искусства, «ранениям Эрмитажа» при обстре...
Глава республики Денис Пушилин отметил, что в будущем такой возможности не представится.
Руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова отметила, что разработан...
Участниками конкурса могут стать не только федеральные, но и региональные, частные и ведомственные м...
Программный директор смотра Иван Ардашев отметил, что большое внимание уделят студенческим работам.
Речь идет об использовании музыкального произведения в балете «Грозовой перевал».
Рэпер должен был выступить в субботу, 27 июля.
Арт-пространство призвано помочь молодым авторам и творческим объединениям познакомить жителей и гос...
29.07.2024