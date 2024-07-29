Скончался немецкий композитор Вольфганг Рим

В Германии скончался композитор Вольфганг Рим.



Композитор умер на 73м году жизни. Ученик Карлхайнца Штокхаузена и Клауса Хубера Рим являлся ярким представителем немецкой музыки второй половины XX века. Композитор принадлежал к течению «Новая простота».



Вольфганг Рим приобрел широкую известность после того, как было исполнено его оркестровое произведение «Морфония — Сектор IV». Событие произошло на фестивале Дни музыки в Донауэшингене в 1974 году.



Вольфгагнг Рим является автором более 400 произведений, в том числе опер «Завоевание Мексики», «Гамлет-машина», «Дионис».









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