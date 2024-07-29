Триллер «Собиратель душ» вышел в лидеры проката за выходные

Канадско-американский триллер «Собиратель душ» вышел в лидеры проката в РФ и СНГ с результатом 121 млн рублей за выходные, передает kinobusiness.com.



Картина Осгуда Перкинса вышла в лидеры проката без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии фильма «Дэдпул и Росомаха».



Центральный герой ленты — агент ФБР Ли Харкер, расследующая серию жестоких убийств. Преступления совершает загадочный серийный убийца по прозвищу Собиратель душ. В актерский состав фильма вошли Николас Кейдж, Майка Монро, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер и другие.



Второе место по показателю сборов заняла российская семейная комедия «Водитель-олигарх» (53,6 млн рублей). На третьем — семейная комедия Василия Свиридова «Не одна дома» с результатом в 21,6 млн рублей.