Ушел из жизни телеведущий Владимир Семенов

Скончался телеведущий, сценарист, журналист Владимир Семенов.



Более 20 лет Владимир Семенов работал на телевидении. О кончине журналиста сообщает ГТРК «Вятка».



Владимир Семенов начал карьеру в Комитете по телевидению и радиовещанию в 1990 году как журналист общественно-политической редакции, затем стал ведущим программ.

Владимир Семенов вел передачи «В поисках истины», «Вести. Интервью», «Неделя», работал репортером. Семенов написал сценарии к документальным фильмам «Денис Плетнев. Второе рождение», «Война под флагом мира».



С 2000 по 2014 год Семенов был директором ГТРК «Вятка».





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