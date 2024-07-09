Ушел из жизни телеведущий Владимир Семенов

09.07.2024

Ушел из жизни телеведущий Владимир Семенов
Скончался телеведущий, сценарист, журналист Владимир Семенов.

Более 20 лет Владимир Семенов работал на телевидении. О кончине журналиста сообщает ГТРК «Вятка».

Владимир Семенов начал карьеру в Комитете по телевидению и радиовещанию в 1990 году как журналист общественно-политической редакции, затем стал ведущим программ.
Владимир Семенов вел передачи «В поисках истины», «Вести. Интервью», «Неделя», работал репортером. Семенов написал сценарии к документальным фильмам «Денис Плетнев. Второе рождение», «Война под флагом мира».

С 2000 по 2014 год Семенов был директором ГТРК «Вятка».

Фото: Pixabay.com