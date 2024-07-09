В Мариинском театре состоится показ одной из последних премьер Большого театра — балета «Пиковая дама» на музыку Чайковского-Красавина, передает пресс-служба учреждения.



Балет состоится 17, 18, 19 и 20 июля на Новой сцене Мариинского театра. Хореограф-постановщик спектакля — Юрий Посохов. За пультом Симфонического оркестра Большого театра России на всех показах будет дирижер-постановщик Павел Клиничев.



Мировая премьера балета «Пиковая дама» на музыку Чайковского — Красавина в постановке Посохова состоялась в декабре 2023 года и стала первой балетной премьерой текущего сезона в Большом театре.



«Постановка „Пиковой дамы“ в Большом — иронический поклон в сторону классического балета. В партитуре я кое-где изображаю из себя заправского балетного композитора XIX века, который пишет не очень приличную музыку для ног. Это один из способов обсуждения. В „Пиковой даме“ Большого театра нет ни одной моей интонации, но есть переосмысление Чайковского, причем не только оперы, но и других сочинений», — комментирует композитор Юрий Красавин.



Главные партии на гастрольных показах исполнят: Герман — Владислав Лантратов, Дмитрий Смилевски, Алексей Путинцев; Лиза — Анастасия Сташкевич, Ева Сергеенкова, Дарья Хохлова; Графиня — Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев; Томский — Артем Овчаренко, Егор Геращенко, Даниил Потапцев, Макар Михалкин; Полина — Мария Виноградова, Ольга Марченкова, Маргарита Шрайнер и другие, рассказали в театре.





Фото: Дамир Юсупов/пресс-служба Большого театра