В Кириллове на выставке впервые представят работы Шишкина, Репина и Верещагина

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 12 июля откроется выставка Пермской художественной галереи.



Проект подготовлен к столетнему юбилею музея-заповедника.



Генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов сообщил, что на выставке будет представлено русское искусство XVIII-XIX веков, дающее представление о путях развития русского искусства этого периода.



«Впервые в Кириллове будут показаны работы значимых художников, таких как Шишкин, Верещагин, Боровиковский, Репин», — рассказал руководитель.



В экспозицию войдут произведения и других художников XVIII-XIX веков, в том числе картины Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Карла Брюллова, скульптура Евгения Лансере, Петра Клодта, Павла Трубецкого. Всего на выставке представят 58 шедевров.



Выставка Пермской художественной галереи станет первой из серии проектов, которые проведет музей для знакомства посетителей с шедеврами русского искусства из галерей и музеев страны.









Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника