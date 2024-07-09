Филипп Киркоров сыграет самого себя в комедии «Братья»

Певец Филипп Киркоров и актер Денис Дорохов сыграют в приключенческой комедии «Братья», передает компания «Централ Партнершип».



Центральный герой истории — Славик (Денис Дорохов), сочинский бездельник и дамский угодник, который живет, не думая о завтрашнем дне. В один из дней Славик узнает о страшном диагнозе, а единственной надеждой на спасение для него становится внезапно нашедшийся старший брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Чтобы встретиться с родственником, Славик разрабатывает план похищения звезды и вовлекает Киркорова в водоворот невероятных приключений.



Режиссером картины выступит Марк Горобец. Выход фильма на большие экраны планируется в декабре.









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