В Ингушетии стартовали съемки спецсерий сериала «Наш спецназ»

В Ингушетии стартовали съемки специальных выездных серий фильма «Наш спецназ».



Производством картины занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала, сообщили в пресс-службе компании.



Отмечается, что съемки продлятся до конца июля. Работа проходит в самых живописных локациях Ингушетии.



«Это другая атмосфера, другие пейзажи, истории, в которые наши персонажи попадут буквально с самого начала. Наш внешний вид и костюмы тоже изменятся, но это секрет. Уверен на все 100%, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов. Серии в Ингушетии будут жаркими — во всех смыслах!» — поделился впечатлениями исполнитель одной из ролей в сериале Никита Василевский.



Режиссером спецсерий проекта стал Виктор Шкуратов, сценарист — Андрей Лариков. Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов, Марина Белова.









Фото: кадр видео