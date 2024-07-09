Россия и Вьетнам разрабатывают соглашение о совместном кинопроизводстве

Между Россией и Вьетнамом разрабатывается межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве.



Об этом сообщалось в рамках Дней вьетнамского кино в Москве.



Гостями показов, организованных Роскино при поддержке Минкультуры России, стали около тысячи человек. Показы прошли с 3 по 5 июля в кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино на ВДНХ.



Отмечается, что Дни вьетнамского кино стали площадкой для ряда заявлений, касающихся развития сотрудничества России и Вьетнама в области кино.



Помимо межправительственного соглашения, в планах России представить фильмы на 7-ом Ханойском международном кинофестивале HANIFF в ноябре текущего года, а также на Фестивале российского кино во Вьетнаме в 2025 году.



«Россия всегда являлась надежным партнером для Социалистической Республики Вьетнам; много наших специалистов прошло обучение в СССР по разным направлениям. И советский кинематограф пользовался особой любовью и уважением во Вьетнаме, целое поколение вьетнамских зрителей воспитано на таких шедеврах, как «Броненосец „Потемкин“, „Летят журавли“, „Война и мир“ и многие другие. Поэтому культурный обмен очень важен для нас», — сказала на открытии Дней вьетнамского кино генеральный директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам госпожа Нгуен Фыонг Хоа.



Руководитель выразила надежду на то, что показы вьетнамских фильмов помогут лучше понять Вьетнам, его ценности, уровень развития кинематографа.









Фото: пресс-служба Роскино