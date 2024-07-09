В ГМИИ им. А.С. Пушкина завершилась Летняя школа инклюзивных практик

В Пушкинском музее прошла Летняя школа инклюзивных практик.



Проект проходил с 1 по 7 июля для музейных профессионалов, в задачи которых входит развитие доступной среды и взаимодействие с посетителями. В этом году Летняя школа инклюзивных практик была посвящена программам для нейроотличных людей и сопутствующим междисциплинарным практикам. Проект реализуется совместно с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета.



Участники проекта в этом году посетили ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова в Тульской области. Специалисты провели лекции, практические занятия по организации программ для глухих детей и взрослых, людей с инвалидностью по зрению, рассказали о разнообразных музейных практиках для людей с инвалидностью, обсудили новые методики в инклюзивной сфере.



Сотрудники Пушкинского музея провели экскурсии по выставке «Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко», включая мультимедийное сопровождение экспозиции, экскурсию на русском жестовом языке, тактильные макеты антиков.









Фото: пресс-служба Минкультуры России