Стартовали съемки фантастического сериала «Академия дружбы».

Фото: ИРИ

Производством картины занимается компания С.Д.Л.Н. при поддержке ИРИ.По сюжету актеры телесериала оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. У героев всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны и помочь детям будущего.В фильме снимаются Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Иван Шевченко, Даяна Гудз, Оле Гаркуша. Режиссер картины — Александр Соловьев.Съемочными локациями для проекта стали Музей военно-морского флота в Кронштадте, Борницкий карьер под Гатчиной, заброшенные научно-исследовательские институты.