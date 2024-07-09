Стартовали съемки фантастического сериала «Академия дружбы».

Об этом сообщалось в рамках Дней вьетнамского кино в Москве.
В этом году Летняя школа инклюзивных практик была посвящена программам для нейроотличных людей и соп...
По сюжету актеры телесериала оказываются в 2084 году.
К главной роли в продолжении кинохита вернется Мэрил Стрип.
В этом году фестиваль обещает стать особенно ярким и представительным.
Об этом сообщалось в рамках Дней вьетнамского кино в Москве.
В этом году Летняя школа инклюзивных практик была посвящена программам для нейроотличных людей и соп...
По сюжету актеры телесериала оказываются в 2084 году.
К главной роли в продолжении кинохита вернется Мэрил Стрип.
В этом году фестиваль обещает стать особенно ярким и представительным.
Фестиваль пройдет с 22 по 28 июля.
Победа позволит проекту выйти за пределы Московского региона.
Самые яркие научные фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь», а такж...
Об этом рассказала председатель Совета ФПРК, первый зампред Союза кинематографистов России Лариса Со...
Проект запущен благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.
Экспозиции посвящаются 100-летию Областного литературного музея имени Никитина.
Награды вручил основатель и худрук театра Александр Калягин.
Фестиваль откроется на Соборной площади в Петропавловской крепости.
Перед гостями фестиваля впервые выступил Московский народный хор.
Такую сумму планируют выделить в 2024 году на компенсацию части затрат кинопроизводителей.
Учреждение носит название «Театр – Сцена «Мельников».
Открытие пройдет в Концертном зале Мариинского театра 10 июля.
Театральный фестиваль прошел в музее-усадьбе «Ясная Поляна».
В экспозицию вошли более 60 работ.
Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры России и павильона «Атом».
09.07.2024