Стартовали съемки фантастического сериала «Академия дружбы»

09.07.2024

Стартовали съемки фантастического сериала «Академия дружбы»
Стартовали съемки фантастического сериала «Академия дружбы».

Производством картины занимается компания С.Д.Л.Н. при поддержке ИРИ.

По сюжету актеры телесериала оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. У героев всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны и помочь детям будущего.

В фильме снимаются Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Иван Шевченко, Даяна Гудз, Оле Гаркуша. Режиссер картины — Александр Соловьев.

Съемочными локациями для проекта стали Музей военно-морского флота в Кронштадте, Борницкий карьер под Гатчиной, заброшенные научно-исследовательские институты.



Фото: ИРИ