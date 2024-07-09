В Голливуде разрабатывают вторую часть фильма «Дьявол носит Prada»

В США начали работу над продолжением фэшн-комедии «Дьявол носит Prada», передает портал Puck.



К главной роли в продолжении кинохита вернется Мэрил Стрип.



Второй фильм разрабатывают студия Disney и сценарист первой части Алин Брош Маккенна. По сюжету ленты, героиня Миранда Пристли (Мэрил Стрип) переживает закат карьеры и кризис журнального бизнеса. Чтобы оживить издание, героиня просит помощи с рекламой у своей бывшей ассистентки Эмили (Эмили Блант), которая занимает высокую должность в группе люксовых брендов.



Оригинальный фильм «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году. Сценарий к фильму основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер. Фильм собрал в мировом прокате 326 млн долларов.









Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada"