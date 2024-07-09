Музей-заповедник «Михайловское» представит выставку на фестивале «Славянский базар в Витебске»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» примет участие в XXXIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в пресс-службе учреждения.



В этом году, когда Витебск отмечает 1050-летие, фестиваль обещает стать особенно ярким и представительным.



Участие в фестивале примут более 5 тысяч гостей из более чем 30 стран. Для граждан 73 государств будет действовать специальный безвизовый въезд в Беларусь на «Славянский базар в Витебске».



Официальное открытие фестиваля состоится 11 июля.



Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представит на фестивале выставку, подготовленную по фильму «Пушкин и...Михайловское».



По словам гендиректора центра культуры «Витебск», руководителя Международного фестиваля искусств Глеба Лапицкого, выставкой из «Михайловского» Беларусь еще раз отметит 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина.









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