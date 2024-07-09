Более 600 музыкантов соберет новый петербургский международный джазовый фестиваль

09.07.2024

Более 600 музыкантов соберет новый петербургский международный джазовый фестиваль
Новый петербургский международный джазовый фестиваль соберет более 600 музыкантов.

Об этом говорится в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Фестиваль пройдет с 22 по 28 июля. В число музыкантов-участников фестиваля вошли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, ГонсалоРубалькаба (США), Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, L’One, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие коллективы.

Откроется фестиваль 22 июля в Петербургской филармонии им. Шостаковича. На открытии выступят коллектив Игоря Бутмана, а также Юрий Башмет и «Солисты Москвы». С 23 по 27 июля будут проходить концерты в Юсуповском саду.

Выступления также пройдут на открытых бесплатных площадках: Площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», Порту Севкабель, Таврическом саду.


Фото: Pixabay.com