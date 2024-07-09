Более 600 музыкантов соберет новый петербургский международный джазовый фестиваль

Новый петербургский международный джазовый фестиваль соберет более 600 музыкантов.



Об этом говорится в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.



Фестиваль пройдет с 22 по 28 июля. В число музыкантов-участников фестиваля вошли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, ГонсалоРубалькаба (США), Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, L’One, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие коллективы.



Откроется фестиваль 22 июля в Петербургской филармонии им. Шостаковича. На открытии выступят коллектив Игоря Бутмана, а также Юрий Башмет и «Солисты Москвы». С 23 по 27 июля будут проходить концерты в Юсуповском саду.



Выступления также пройдут на открытых бесплатных площадках: Площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», Порту Севкабель, Таврическом саду.









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