Более 600 музыкантов соберет новый петербургский международный джазовый фестиваль

09.07.2024
Новый петербургский международный джазовый фестиваль соберет более 600 музыкантов.
Об этом говорится в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.
Фестиваль пройдет с 22 по 28 июля. В число музыкантов-участников фестиваля вошли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, ГонсалоРубалькаба (США), Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, L’One, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие коллективы.
Откроется фестиваль 22 июля в Петербургской филармонии им. Шостаковича. На открытии выступят коллектив Игоря Бутмана, а также Юрий Башмет и «Солисты Москвы». С 23 по 27 июля будут проходить концерты в Юсуповском саду.
Выступления также пройдут на открытых бесплатных площадках: Площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», Порту Севкабель, Таврическом саду.
Фото: Pixabay.com