Проект «Военные оркестры в парках» стал победителем конкурса ПФКИ

Проект «Военные оркестры в парках» стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).



Об этом сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Победа позволит проекту выйти за пределы Московского региона.



При поддержке ПФКИ с июля по сентябрь в Москве и Санкт-Петербурге пройдут 22 концерта духовых оркестров российских силовых ведомств.



«Программа „Военные оркестры в парках“ — это не только красивая традиция, но и эффективный инструмент продвижения культурных, исторических, патриотических ценностей и достижений нашего государства — наш культурный код. Мы гордимся своим культурным наследием, мы популяризируем современных выдающихся композиторов, дирижеров и музыкантов, мы чтим свою историю», — рассказал руководитель проекта Сергей Смирнов.



Руководитель добавил, что участниками концертов станут лучшие российские военные оркестры: Минобороны России, Росгвардии, других силовых ведомств.



Спецпроект «Военные оркестры в парках» проводится с 2016 года под эгидой Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».









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