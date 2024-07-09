В Москве в четвертый раз пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

В Москве со 2 по 11 августа пройдет IV фестиваль актуального научного кино ФАНК.



Самые яркие научные фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть в киноцентре «Октябрь», а также в павильоне «Атом» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов». В программу фестиваля войдет всего 19 картин, традиционно посвященных самым разным отраслям науки.



В этом году гостей фестиваля ждет сразу несколько премьер. Одной из них станет греческая лента «Идеальная еда — секреты среднеземноморской диеты» режиссера Александроса Меркуриса. В рамках фестиваля также пройдет премьера фильма «Ноктюрны» совместного производства Индии и США.



Четыре премьеры будет представлено в российской программе. В их числе ленты «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой, «Территория привязанности» Анастасии Тарасовой, «Лучи удачи» Софии Тимофеевой, «Летные характеристики крошечных жуков» Дмитрия Завильгельского.









Фото: кадр из фильма "Территория привязанности"