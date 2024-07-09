ФПРК создаст образовательные мастерские для кинематографистов

09.07.2024
Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) планирует создать в федеральных округах мастерские с образовательными программами для кинематографистов.
Об этом рассказала председатель Совета ФПРК, первый зампред Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, передает
ТАСС.
Сообщается, что мастерские планируется создать уже в 2015 году.
«Нам кажется всем, что не хватает все-таки образовательных программ и для кинематографистов, и для зрителей. <...> Возможно, в каждом федеральном округе в следующем [2025] году будут созданы мастерские ФПРК для того, чтобы работать с кинематографистами до момента подачи заявок [на поддержку]», — приводит агентство слова Солоницыной.
Для достижения поставленной цели ФПРК планирует на какое-то время сократить число документальных проектов конкурса «Россия — взгляд в будущее».
Фото: Pixabay.com