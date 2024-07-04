Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в пленарном заседании по нацпроекту «Семья». Мероприятие прошло на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.





По словам министра, важнейшая задача заключается в модернизации учреждений культуры в регионах и наполнении их интересными, яркими мероприятиями.





«В приоритете поддержка музеев, детских школ искусств, проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, создание культурно-просветительских программ для школьников», — говорится в Telegram-канале Ольги Любимовой.





Министр отметила, что особое внимание планируется уделять домам культуры и библиотекам. Ведомство будет стимулировать и активно поддерживать новые формы их работы. Ольга Любимова добавила, что через вовлеченность каждого члена семьи в творческую деятельность получится выполнить главную задачу — передавать традиционные семейные ценности из поколения в поколение.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой