Губернатор Петербурга обсудил с реставраторами сохранение облика города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с петербургскими реставраторами в день их профессионального праздника.



«Встретились с петербургскими реставраторами, обсудили сохранение облика нашего великого города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Беглова.



По словам губернатора, работы у реставраторов стало много. В Петербурге запустили программу по реставрации сложных фасадов, в которой участвуют более 200 зданий.



«Реставраторы просили организовать для них место профессиональных встреч. Сделаем это в здании, которое послужило объектом приложения их профессионального мастерства — доме Пашкова на Литейном проспекте, 37-39. Это красивейший особняк авторства Гаральда Боссе», — сказал Беглов.



Губернатор отметил, что Санкт-Петербург является уникальным мегаполисом в России, в центре которого сохранился единый культурно-исторический ландшафт, где стена к стене стоят дома-памятники.



«Считаю, что на отреставрированных исторических зданиях в Петербурге нужно размещать таблички с именами не только тех, кто строил эти дома, но и тех, кто сберег их для следующих поколений. Поручил проработать эту возможность», — распорядился Александр Беглов.









Фото: t.me/a_beglov