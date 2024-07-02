Телеведущего Отара Кушанашвили готовят к хирургическим операциям

Грузинскому и российскому журналисту, телеведущему, актеру Отару Кушанашвили предстоит два хирургических вмешательства, передает Mash.



Сообщается, что телеведущий находится в больнице, ему предстоит операция по удалению злокачественной опухоли. Врачи уже проводили Кушанашвили операцию и в настоящее время готовят его к новой.



По информации канала, состояние телеведущего удовлетворительное, он пишет сообщения поклонникам и проводит встречи с близкими.



Отар Кушанашвили в 1997 году возглавил светский еженедельник «МузОБОЗ», широкая известность пришла к нему после участия в программе «Акулы пера». Кушанашвили вел программы «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из Метелицы», «Большой куш», «Время — деньги» и другие телевизионные шоу.









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