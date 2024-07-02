Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы

02.07.2024

Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы
В Москве завершился проект «Золотая маска. Послесловие».

В рамках мероприятия состоялись прогулки с театральными экспертами, экскурсии по закулисью, мастер-классы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он объединил больше 30 столичных театров. Стартовал сразу же после церемонии вручения национальной театральной премии „Золотая маска“ и завершился вчера. Он объединил больше 30 столичных театров. Стартовал сразу же после церемонии вручения национальной театральной премии „Золотая маска“ и завершился вчера», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в соцсетях.

По словам столичного градоначальника, популярными стали и экскурсии по закулисью, прошли мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Кроме того, тематические маршруты, размещенные в специальном разделе проекта, сохранятся и будут доступны всем желающим постоянно.


Фото: пресс-служба мэра Москвы