В России стартовала приемная кампания в творческие вузы

Началась приемная кампания в творческие вузы России. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.





В более чем 60 образовательных учреждениях, подведомственных Минкультуры, реализуются свыше 130 направлений подготовки специалистов. По словам Ольги Любимовой, предусмотрено более 8500 бюджетных мест.





«В этом году впервые ведут набор филиалы Центральной музыкальной школы во Владивостоке, Кемерове и Калининграде, а также открывшийся филиал МГИК в Рязани», — поделилась министр в Telegram-канале, пожелав будущим студентам вдохновения и творческих успехов.





В новых регионах России два вуза набирают студентов. Речь идет о Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева и Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Образовательным учреждениям установлены целевые детализированные квоты приема, в том числе для военнослужащих и их детей, участников СВО, — более 1000 мест.









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