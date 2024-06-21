В Китае открылась выставка «Русский авангард»

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об открытии выставки «Русский авангард» в КНР. Экспозиция развернулась в Музее Китайского Великого канала в Янчжоу.





По словам министра, выставка открыта до 20 сентября. Затем экспозиция отправится в путешествие по крупнейшим городам Китая. Зрители увидят около 60 работ, которые в республику привез Русский музей в рамках перекрестных годов культуры двух стран.





«Это первый в Китае показ уникального художественного явления, сформировавшегося в России в первые два десятилетия ХХ века», — отметила Ольга Любимова.





В состав экспозиции вошли произведения таких гениев русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов и Марк Шагал. Картины каждого художника сопровождаются фильмами. Зрители также смогут ознакомиться с поэзией Кандинского и иллюстрациями Филонова к стихам Велимира Хлебникова.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой