Режиссер Сергей Урсуляк займется новой экранизацией романа «Война и мир»

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start приступили к работе над сериалом «Война и мир». Режиссером новой экранизации культового романа Льва Толстого выступит Сергей Урсуляк.





Исполнители главных ролей пока не раскрываются, передает ТАСС. Производством сериала занимается кинокомпания «Москино». Напомним, Урсуляк снял такие фильмы, как «Жизнь и судьба» по роману эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по произведению Михаила Шолохова, сериал «Ликвидация» и полнометражную драму «Праведник».





Экранизировать «Войну и мир» начали еще во времена немого кино. Работы 1913 и 1915 годов не дошли до наших дней. Четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука получил премию «Оскар» в 1969 году. В главных ролях снялись Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская и Олег Табаков.









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