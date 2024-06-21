Более 100 советских киноплакатов представили на выставке в Нижнем Новгороде

Выставка из более чем 100 советских киноплакатов 1950-1980-х годов открылась в Нижегородском государственном художественном музее. В экспозицию вошли афиши к знаменитым фильмам «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и «Мимино».





Представитель московского Мультимедиа арт-музея Диана Гурова в беседе с ТАСС отметила, что каждая работа интересна по-своему.





«В целом здесь собраны художники, которые работали в первую очередь в области плаката, самые именитые на тот момент художники», — сказала она.





Коллекционер из Санкт-Петербурга Ирина Карисалова начала формировать уникальное собрание киноплакатов. В 2021 году ее семья передала коллекцию в дар Мультимедиа арт-музею.





Основной идеей экспозиции стало исследование истории российского киноплаката в тесной связи с историей советского кино и историей страны. В НГХМ напомнили, что первой страной, которая заявила о плакате как о произведении искусства, стала именно Россия.









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