Триллер «Еретик» с Хью Грантом выйдет в России 14 ноября

Хоррор-триллер «Еретик» с Хью Грантом в главной роли выйдет в российский прокат одновременно со всем миром. Премьера на больших экранах состоится 14 ноября 2024 года.





По сюжету две религиозные девушки ходят по домам, пытаясь обратить людей в свою веру. Однако один из персонажей не поддается их миссионерству. Героини застревают в игре в кошки-мышки в доме незнакомого мужчины.





Сценарий написали Брайан Вудс и Скотт Бек. Они же выступили режиссерами фильма. Вудс и Бек известны по работе над триллером «Тихое место».





В фильме также сыграли Хлоя Ист и Софи Тэтчер. В России прокатчиком ленты выступает компания «Вольга».









Фото: YouTube