Комедия «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой выйдет в прокат 3 октября

Сатирическая комедия режиссера Евгения Корчагина «Говорит Земля!» выйдет в российских кинотеатрах и СНГ 3 октября. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба проекта.





В главных ролях снялись Ирина Горбачева, Антон Филипенко и Гоша Куценко. Также в фильме задействованы популярные блогеры, включая Сашу Спилберг. Для съемок команда специально построила шахту. По словам создателей, в фильме будет много чудес от Земли, в числе которых — внезапный рост волос на голове у Куценко. Трейлер комедии представила кинокомпания «Каропрокат» на YouTube.





«Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем. Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни», — сказала Ирина Горбачева.





Антон Филипенко признался, что на съемочной площадке веселья было не занимать. Актер выразил уверенность, что зрителю тоже будет смешно. В фильме также сыграли Степан Девонин, Елена Подкаминская, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Никита Дювбанов.





По сюжету, Земля находится на крайней стадии аллергии на жизнедеятельность человека. Планета долго себя сдерживала, но времени до того, как она «чихнет» и население постигнет участь динозавров, осталось совсем мало. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить, — герой Антона Филипенко. Простой шахтер мечтает переехать на море и никогда не париться на тему экологии. Однако именно он начинает слышать голос Земли.









Фото: Пресс-служба проекта «Говорит Земля!»