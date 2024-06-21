В Бразилии прошел праздник русского языка

Праздник русского языка прошел с 18 по 19 июня в Рио-де-Жанейро. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе ФГБУК «Росконцерт».





В Бразилии стартовал очередной этап ежегодного проекта, направленного на популяризацию русского языка через призму культуры. Мероприятия состоялись при поддержке Минкультуры России, МИД РФ и ФГБУК «Росконцерт».





«На сцене Teatro Riachuelo состоялся концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, в котором приняла участие заслуженная артистка России Нина Шацкая», — говорится в сообщении.





Певица исполнила лучшие образцы русской народной песни и популярные музыкальные произведения. Также на площадке Casa de Cultura Laura Alvim прошла разноплановая образовательная программа.





Фото: ФГБУК «Росконцерт»