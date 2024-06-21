В Воронежской области появится музыкальная лаборатория Олега Газманова

Музыкальная лаборатория «Родники.Lab» народного артиста России Олега Газманова появится в Воронежской области для детей в возрасте от семи до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





Воронежская область будет пилотным регионом проекта «Родники.Lab», говорится в сообщении. Детские вокально-инструментальные ансамбли появятся под руководством опытных продюсеров с участием ребят, которые хотят развивать свой талант и владеют голосом и инструментами.





Лаборатория создана для культивации музыкальных групп на базе школ, центров допобразования, детских клубов, ДК. Участники будут заниматься под наставничеством музыкальных продюсеров, профессиональных педагогов по вокалу, композиторов, музыкантов и аранжировщиков.





В пресс-службе отметили, что проект задуман как социально-творческий эксперимент. Через год музыкальные коллективы отправятся в Чебоксары на двухдневный фестиваль. Если эксперимент будет признан удачным, лаборатория появится и в других регионах России.









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