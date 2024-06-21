Певица Юта выпустила клип «Невернувшийся солдат» с мамой погибшего на СВО бойца

Певица Юта в свой день рождения представила клип «Невернувшийся солдат», где снялась мама погибшего на СВО бойца. Выпуск видео совпал с днем рождения исполнительницы, которая 20 июня отпраздновала 45-летие.





В интервью ТАСС певица рассказала, как познакомилась с женщиной, почему решила дать песне вторую жизнь и как снимался клип. Композиция родилась в 2017 году. С началом СВО певица не исполняла ее на концертах, потому что она «тяжелая сама по себе». Однако история про бойца, который не вернулся с фронта, сподвигла артистку к работе над клипом.





Про трагическую судьбу Сергея Соболева Юта узнала от его матери — Татьяны Соболевой. Женщины познакомились на съемках программы «Наши» телеканала «Россия».





«Она рассказала про своего сына Сережу, который погиб будучи очень молодым человеком. Он рос на сериале «Солдаты» и слушал мои песни — музыку писала именно я. <…> Сережа мечтал со мной познакомиться, но, к сожалению, погиб, и мы не успели это сделать. И он стал главным героем моего клипа — он и его мама», — поделилась певица.





Юта также развеяла стереотип о матери погибшего солдата как о пожилой женщине. По ее словам, сейчас очень молодые, красивые, ухоженные женщины теряют своих сыновей.





Мать бойца участвовала в съемках клипа. На финальных кадрах женщины обнимаются. Юта призналась, что эта сцена не планировалась, но мать бойца заплакала, а певица не смогла устоять и бросилась ей на шею.









Фото: YouTube