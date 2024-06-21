Путин пожелал успехов участникам II Всероссийской детской фольклориады

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской фольклориады пожелал им успехов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.





В приветствии президент отметил, что бережное отношение к уникальному историческому, культурному и духовному наследию является одним из ключевых государственных приоритетов.





«Народное искусство хранит связь времен и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям», — говорится в приветствии Путина.





Глава государства подчеркнул, с каждым годом фольклориада объединяет своей миссией все больше талантливых ребят из разных регионов России, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения. По его словам, искренние, идущие от сердца песни, выступления фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и надолго запомнятся как артистам, так и зрителям.





Мероприятие в 2024 году проходит в Казани с 19 по 23 июня. Фольклориада реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура». Впервые она прошла в июне 2022 года в Чебоксарах.









Фото: Kremlin.ru