В Минкультуры представили программу Петербургского международного культурного форума

Оргкомитет и замминистра культуры России Андрей Малышев обсудили подготовку и проведение юбилейного X Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Заседание состоялось под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.





В Минкультуры России напомнили, что форум пройдет в Петербурге с 12 по 14 сентября 2024 года. Темой станет «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».





«На третий день форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдет торжественная церемония вручения «Эрмитажной премии», учрежденной оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем», — уточнили в ведомстве.





В рамках форума пройдут мероприятия, посвященные председательству России в СНГ и БРИКС. Также ожидается дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества.





Основными площадками деловой программы форума по традиции будут Главный штаб Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Культурная часть пройдет в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и ГМЗ «Петергоф». В работе форума ожидается участие около 1700 человек.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал