Умер обладатель двух «Оскаров» Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по франшизе «Голодные игры» и многим другим фильмам и сериалам, скончался в 88 лет. Об этом информирует Deadline.





По данным издания, актер умер после продолжительной болезни. Лауреат почетного «Оскара» является отцом актера Кифера Сазерленда.





Дональд Сазерленд успел сняться в более чем 300 фильмах и сериалах. Среди последних успешных проектов с его участием – сериалы «Отыграть назад», «Траст», фильмы «Жапплу», «Голодные игры» и многие другие. Наиболее знаменитые картины с его участием – «Джонни взял ружье», «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли и Мэттью Макфадиеном, «Лучшее предложение» с Джимом Стерджессом и Джеффри Рашем, «Двадцатый век» и «Обратная тяга» с Робертом де Ниро.





Актер является лауреатом двух премий «Оскар». Среди его наград также значится победа на Венецианском кинофестивале 2019 года, несколько «Золотых глобусов», «Эмми» и множество номинаций.









Фото: YouTube