В России выйдет новый мультсериал от создателей «Смешариков»

Новый образовательный анимационный сериал от ГК «Рики» под названием «Клуб «Вопросики» выйдет 21 июня. Посмотреть его смогут зрители онлайн-кинотеатров «Иви», Wink, Okko, «Кинопоиск» и «Триколор Кино и ТВ».





Проект создан при поддержке Минкультуры России, отметили в пиар-службе «Рики». Напомним, группа компаний занималась производством знаменитых «Смешариков».





«По сюжету, в каждой серии главные герои отправляются в путешествие для поиска ответов на вопрос, который прислал маленький зритель. Снежный тролль Боня, снегирь Ян, ежик Женя и девочка Астра — настоящая дружная команда. Ради своей цели они готовы отправиться в самые неожиданные места: под землю, в космос, внутрь человеческого организма и даже — в прошлое. Порой по пути герои попадают в непростые ситуации, но всегда находят выход и, главное, ответ на заветный вопрос», — гласит синопсис.





В основу сериала легли вопросы, которые задают дети. Создатель проекта Евгения Голубева отметила, что ей очень хотелось показать – ошибаться при поиске правильного ответа – это нормально. По ее словам, вместе с командой сценаристов создатели придумывали смешные ответы на вопросы детей, чтобы показать, насколько интересна их логика. В день выхода сериала будут доступны все 28 эпизодов.









Фото: Пиар-служба ГК «Рики»