Филиал Мариинского театра представит оперу «Зори здесь тихие» во Владикавказе

Филиал Мариинского театра в Северной Осетии представит оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» 22 и 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Первые показы постановки приурочены ко дню начала Великой Отечественной войны. Режиссер оперы — Александр Маскалин. Дирижирует Юрий Демидович. Музыкальным руководителем постановки выступила народная артистка России Лариса Гергиева.





Патриотическая опера расскажет о подвиге девушек-зенитчиц. В ее основу легла культовая повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Оперу более полувека назад написал советский композитор Кирилл Молчанов.





Сочинение звучит не только на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Постановку показывают во многих музыкальных театрах России.









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