Кинопродюсер Леонид Биц умер на 71-м году жизни

Кинопродюсер Леонид Биц, работавший с режиссером Эльдаром Рязановым, скончался на 71-м году жизни. Об этом информирует Союз кинематографистов России.





В объединении Бица назвали другом и коллегой, который был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства.





«Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», — говорится в сообщении на сайте Союза.





Леонид Биц был выпускником экономического факультета ВГИКа. Продюсер работал на киностудии «Мосфильм» помощником режиссера. Затем стал вторым режиссером и продюсером. С 1998 года он возглавлял киностудию «Луч».





Продюсер работал с режиссерами Эльдаром Рязановым, Владимиром Грамматиковым, Александром Пороховщиковым, Сергеем Тарасовым, Валерием Фокиным. Биц срежиссировал фильмы «Золото» с Фабио Бонци, а также «И я там был» с Александром Зеленковым.









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