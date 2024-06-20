Российская пианистка Ева Геворгян выступила в Русском доме в Риме

Пианистка Ева Геворгян из России выступила в Русском доме в Риме на концерте к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу вошли произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина, Фредерика Шопена и Иоганнеса Брамса.





Концерт состоялся в рамках проекта «Российские музы — миру» Фонда классического музыкального искусства «Музы — миру!». Выступление Геворгян стало третьим в цикле, который стартовал в Мадриде и продолжился в Вене. Следующий концерт пройдет 29 июля в Гааге. Всего цикл охватит не менее 10 стран Европы, а также Австралию, Китай, Мексику и Японию.





«Верю, что наша великая история и российская культура, в особенности классическая музыка, способны объединять души и сердца всех людей по всему миру», — сказала Геворгян.





20-летняя пианистка успела стать победительницей и обладательницей призовых мест в более чем 40 международных конкурсах фортепианного мастерства. Геворгян выступала с Даласским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным филармоническим оркестром России и другими знаменитыми коллективами. Именно она в 2023 году открыла Год Сергея Рахманинова.









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