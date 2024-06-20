Закрытие II Летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится 29 и 30 июня

Закрытие II Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится 29 и 30 июня. Финальные концерты пройдут в Большом амфитеатре парка.





На закрытии выступят Фестивальный оркестр под руководством дирижера Ивана Рудина и танцевальный коллектив Banda I’ll. Артисты исполнят современную постановку балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского. Версию представит хореограф-постановщик Артемий Манукян. Представление пройдет 30 июня в 21:00.





Зрителей ждет джаз, этническая музыка, опера и балет. 29 июня на сцене выступят Квартет Алексея Черемизова и Фабио Лепоре, российская, грузинская джазовая певица Этери Бериашвили, Мариам Мерабова, Фестивальный оркестр, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а также солисты Елизавета Кулагина, Алина Черташ, Владимир Дмитрук, Дмитрий Чеблыков. Дирижирует Пьетро Маццетти.





В заключительный день совместную программу представят исследователь русского фольклора Сергей Старостин и Московский народный хор. Перед зрителями также выступит петербургская группа Theodor Bastard.





Посетить дневные концерты можно бесплатно. Вечерние требуют предварительной регистрации.









Фото: Пресс-служба КЗ «Зарядье»