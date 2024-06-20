В Нижнем Новгороде сорвался концерт рэпера Slimus

Сольный концерт рэпера Slimus не состоится в Нижнем Новгороде 22 июня. Об этом сообщил клуб Milo Concert Hall на странице во «ВКонтакте».





Концерт должен был состояться 22 июня. В рамках выступления артист мог представить новый альбом и исполнить хиты. Причина отмены мероприятия не сообщается.





Ранее концерт рэпера перенесли в Екатеринбурге. Такое решение приняли после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в правоохранительные органы. Причиной стали высказывания артиста по поводу специальной военной операции, а также пропаганда запрещенных веществ.









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