В Нижнем Новгороде сорвался концерт рэпера Slimus

20.06.2024

В Нижнем Новгороде сорвался концерт рэпера Slimus
Сольный концерт рэпера Slimus не состоится в Нижнем Новгороде 22 июня. Об этом сообщил клуб Milo Concert Hall на странице во «ВКонтакте».

Концерт должен был состояться 22 июня. В рамках выступления артист мог представить новый альбом и исполнить хиты. Причина отмены мероприятия не сообщается.

Ранее концерт рэпера перенесли в Екатеринбурге. Такое решение приняли после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в правоохранительные органы. Причиной стали высказывания артиста по поводу специальной военной операции, а также пропаганда запрещенных веществ.


Фото: Pixabay.com