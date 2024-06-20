В Нижнем Новгороде сорвался концерт рэпера Slimus

Исполнитель должен был представить новый альбом и спеть хиты.
Фестиваль открылся в Вологодской области 19 июня.
Киносмотр родился в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского.
Спецвыпуск подготовила студия «Мельница», которая в 2024 году отмечает 25-летие, а также кинокомпани...
Президент России отметил, что страна будет и далее развивать гуманитарные контакты с Вьетнамом.
Исполнитель должен был представить новый альбом и спеть хиты.
Фестиваль открылся в Вологодской области 19 июня.
Киносмотр родился в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского.
Спецвыпуск подготовила студия «Мельница», которая в 2024 году отмечает 25-летие, а также кинокомпани...
Президент России отметил, что страна будет и далее развивать гуманитарные контакты с Вьетнамом.
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Артисты Мариинского театра и Валерий Гергиев выступили на родине композитора Игоря Стравинского.
20.06.2024