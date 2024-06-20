Стартовал XVI Международный театральный фестиваль «Голоса истории»

Открытие XVI Международного театрального фестиваля «Голоса истории» состоялось в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе врио губернатора региона, председателя оргкомитета смотра Георгия Филимонова.





Торжественная церемония открытия прошла на Кремлевской площади Вологды. Здесь были организованы пешие и конные шествия, поединки реконструкторов и инсценировки на историческую тему.





«Естественные декорации для спектаклей под открытым небом приближают зрителей к осознанию важности исторических событий, роли личности в историческом процессе. Уверен, что фестиваль станет ярким событием лета Русского Севера», — сказал Филимонов.





Постановка Вологодского ТЮЗа «Борис Годунов» открыла конкурсную программу. Всего до 27 июня в Вологде, Череповце и Кириллове покажут более 20 спектаклей конкурсной и внеконкурсной программ. В этом году фестиваль станет своеобразным смотром постановок драмтеатров Северо-Запада России.









Фото: YouTube