Фильмы из 13 стран вошли в конкурсную программу кинофестиваля «Зеркало»

Девять фильмов из 13 стран вошли в конкурсную программу Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Об этом рассказали организаторы.





Киносмотр учрежден в 2007 году в честь 75-летия культового режиссера правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России.





«В основной, международный, конкурс фестиваля вошли 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария. Япония и другие», — сообщили в пресс-службе.





По словам организаторов, все фильмы будут показаны в РФ впервые. Однако почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях.





В программу российского кино «Свои» попали наиболее яркие фильмы последних лет. В новом разделе «Свои. Короткий метр» будут представлены 15 знаковых отечественных короткометражек. Зрители решат, кто победит в этих двух программах.









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