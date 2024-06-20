В России вышел спецвыпуск мультфильма про Трех богатырей

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» вышел на российских экранах. Об этом информирует пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».





Студия «Мельница», которая в 2024 году отмечает 25-летие, совместно с кинокомпанией СТВ представили три новые короткие истории. По данным пресс-службы, спецвыпуск создан специально, чтобы порадовать зрителей и напомнить, что франшиза «Три богатыря» празднует серьезный юбилей.





«20 лет на экране», — уточнили в компании.





К юбилею франшизы также ожидается выход оригинального сериала «Три богатыря». Премьера шоу состоится на «Кинопоиске».





Срежиссировали спецвыпуск Александра Шоха и Екатерина Салабай. Сценаристом выступил Артем Фучижи. Голоса главным героям подарили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. По сюжету богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.









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