Владимир Путин: вьетнамская культура вызывает неподдельный интерес у россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что вьетнамская культура и искусство вызывают неподдельный интерес у соотечественников. Глава государства в статье для официального издания Компартии Вьетнама «Нян зан» отметил, страна и далее будет развивать гуманитарные контакты.





По словам Путина, многие вьетнамцы хорошо понимают и любят русскую музыку, литературу, кинематограф.





«А в России проявляют неподдельный интерес к самобытному вьетнамскому искусству», — добавил президент.





Глава государства уточнил, что лучше познать его помогут Дни культуры Вьетнама в России, которые планируется организовать в начале июля. Такую статью президент написал в преддверии своего визита в страну.









Фото: Kremlin.ru